Autostrade, Tosi (M5S): “Il piano smobilitazione parte proprio male. Toti e Aspi che cosa si sono detti ai tavoli?”

Regione. “Apprendiamo che società Autostrade non smobiliterà il cantiere sull’A10. A due giorni dal piano concordato (chissà intorno a quali tavoli, visto che tutto è stato deciso nelle segrete stanze della maggioranza), stupisce che la concessionaria non riesca ora a rispettare gli impegni presi. E dunque, sì: la smobilitazione dei cantieri, sbandierata da Toti con toni trionfalistici, parte male”. Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando la notizia secondo cui società Autostrade, a causa di una difettosità nella galleria Provenzale, non rimuoverà il cantiere sull’A10 tra Genova Aeroporto e Savona.

... » Leggi tutto