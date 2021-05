Genova. Lo scorso 23 aprile Genova ha festeggiato, per il terzo anno e per la seconda volta in un momento di pandemia, la sua Festa della bandiera. La ricorrenza istituita nel 2019 con voto del consiglio comunale è tesa a celebrare la croce di San Giorgio che ha rappresentato la città dai gloriosi tempi della repubblica marinara fino a diventare lo stemma del Comune.

