Forza Italia «Dalla Lega collaborazione. Non esiste un “Piano Mulè” ma un tentativo di alleviare la pressione migratoria a Ventimiglia»

Sanremo. «Noi, come Forza Italia, attraverso il nostro sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, abbiamo preso la responsabilità di farlo con atti concreti e quindi con il Prefetto, con le Forze dell’Ordine e Forze Armate; tanto che i risultati si vedono con i respingimenti che si sono più che dimezzati, con piani operativi che prevedono il blocco migranti a Genova e con altri risultati che il nostro sottosegretario ci comunicherà» afferma Gabriele Amarella, responsabile per gli Enti Locale della Provincia di Imperia per Forza Italia.

