Numeri record per il centro vaccinale di Finalborgo: quasi 1.000 al giorno

Finale Ligure. Ultime due giornate di vaccinazione da record nel Chiostro di Santa Caterina con quasi 1.000 dosi inoculate al giorno, arrivando così a triplicare le dosi rispetto ai primi giorni di apertura del centro, il 15 febbraio. “Noi stiamo provando a far sì che la campagna vaccinale prenda quota e siamo arrivati in due giorni a 1650 somministrazioni, in modo anche da essere pronti per quando ci sarà l’apertura totale”.

