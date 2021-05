Sanremo, i “Swing Kids” di Freddy Colt compiono cinque anni

Sanremo. L’orchestra “Swing Kids” compie cinque anni, essendo stata costituita nel maggio del 2016 per iniziativa dei maestri Freddy Colt e Simone Giacon. Nata come orchestra-laboratorio per raccogliere i giovani talenti del jazz locale, la formazione si è consolidata mediante diverse esperienze e collaborazioni. Ha partecipato ad alcuni festival come Andora Jazz, Bravo Jazz, Zazzarazzaz, si è esibita negli eventi collaterali del Festival della Canzone, in stagioni teatrali od occasione estive all’aperto, collaborando tra gli altri con egregi artisti come Felice Reggio, trombettista astigiano, il maestro Reddy Bobbio, il cantautore-pianista napoletano Lorenzo Hengeller e il trombettista marchigiano Michele Samory. Nel 2020 l’orchestra ha assunto l’appellativo di “Orchestra stabile dello

Swing di Sanremo”, praticamente una sfida dati i tempi che stiamo vivendo!

... » Leggi tutto