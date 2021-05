Sanremo, presentato il nuovo Cda di Amaie Energia. Gorlero: “Società solida in continua crescita”

Sanremo. E’ stato presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione della società partecipata Amaie Energia & Servizi Srl. Le due new entry che si vanno ad aggiungere al presidente e amministratore delegato Andrea Gorlero, ai consiglieri Antonio Fera e Tiziana Ramoino, sono il consulente ambientale ed ex presidente della società stessa Mauro Albanese (nominato dal Comune di Taggia) e l’avvocato sanremese Claudia Rodini, in rappresentanza di Filse, la finanziaria di Regione Liguria.

... » Leggi tutto