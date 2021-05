Volantini di medici no vax sui muri di Genova, Bassetti: “Sintesi di tutte le massime idiozie”

Genova. “In un momento in cui la campagna vaccinale sta andando bene in Liguria è davvero spiacevole vedere volantini come quelli comparsi ad alcune fermate dell’autobus, volantini siglati da sedicenti medici che riassumono tutte le peggiori idiozie fatte circolare fino a oggi sul tema del vaccino anti-covid”. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, attacca così i manifesti del comitato “Medici riuniti per la libertà e la salute”.

... » Leggi tutto