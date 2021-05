Genova. Approvata in giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura, Parchi, Marketing e Promozione Territoriale Alessandro Piana, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande sul Progetto di cooperazione Leader “Valorizzazione dell’Alta Via dei Monti Liguri” a valere sulla sottomisura 19.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

... » Leggi tutto