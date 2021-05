Dall’Agenzia per la famiglia del Comune una maratona Facebook per la Festa della mamma

Genova. Una maratona on line di video di giovani e disegni di bambini per dire #graziemamme. Domani, domenica 9 maggio, dalle 10 alle 17, in occasione della Festa della mamma, sulla pagina facebook di Agenzia per la famiglia Comune di Genova, verranno pubblicati alcuni contributi realizzati dai ragazzi dell’Istituto Marco Polo, del Liceo Coreutico Gobetti, del Liceo Classico D’Oria e dei bambini del centro educativo Centro Storico Ragazzi. Aprirà la maratona online il video di auguri del Sindaco di Genova Marco Bucci.

