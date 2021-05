Liguria. Si sono conclusi questa mattina alle 9 i lavori all’interno della galleria Provenzale in A10, consentendo in questo modo il ripristino della regolare circolazione su due corsie in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ e la contestuale completa riapertura delle stazioni di Pegli e Pra’.

