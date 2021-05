Migranti, è di nuovo emergenza a Ventimiglia

Ventimiglia. A pochi giorni dal taglio del nastro per l’inizio dei lavori del nuovo parcheggio di corso Genova, sono tornati, a decine, i migranti sui binari della stazione di Ventimiglia. E non è l’unico luogo, il sedime ferroviario, ad essere scelto dagli stranieri per bivacchi di fortuna.

Nelle vie del centro, tornate ad essere affollate con la “zona gialla” che ha permesso nuova libertà ai cittadini, i migranti camminano trascinando in piccole valige i loro averi, in attesa di attraversare il blindatissimo (per loro) confine con la Francia.

