Più di 20 chilometri a nuoto senza una gamba: Salvatore Cimmino arriva a Sanremo con due ore di anticipo

Sanremo. Tra urla di incitamento e applausi, dopo cinque ore in mare, Salvatore Cimmino ha raggiunto Sanremo a nuoto intorno alle 14,15. «Sto bene, benissimo», le prime parole dell’atleta disabile che intorno alle 9,15 di stamani, dalla spiaggia di Nervia, a Ventimiglia, ha dato il via al suo giro d’Italia per richiamare l’attenzione sui ritardi nell’applicazione dei Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica verso una politica volta all’inclusione sociale.

