Anche col Sassuolo il Genoa si sveglia tardi, squadra meno solida e troppi errori

Genova. Occasioni mancate, una partita sfuggita dalle mani quando avrebbe potuto essere recuperata e una conduzione arbitrale che il Genoa ha contestato da subito. I rossoblù restano a 36 punti dopo la sconfitta per 1-2 contro un Sassuolo ormai lanciatissimo da un mese a questa parte. La salvezza e la tranquillità per affrontare le prossime tre partite, però, possono anche passare dai risultati delle altre squadre: dopo la sconfitta dello Spezia, occhi e orecchie a Benevento-Cagliari e da Verona-Torino. Il Genoa ha compiuto un altro passo indietro: anche in questo caso, come a Roma contro la Lazio, ha dato segni di riscossa quando ormai era troppo tardi. La rete di Zappacosta all’85’ ha solo aumentato i rimpianti di quello che avrebbe potuto essere la partita e non è stata. Un approccio forse troppo timido, anche se occorre tenere conto dell’ottima forma del Sassuolo.

