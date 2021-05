Ventimiglia. Un giovane, probabilmente straniero, preso a sprangate e massacrato a pugni e calci da un gruppo di uomini. Non è una scena del romanzo “Arancia Meccanica” di Anthony Burgess, ma la realtà in pieno giorno e nel pieno centro di Ventimiglia.

Le immagini, riprese da un telefonino, sono agghiaccianti: si vede un ragazzo con le spalle al muro, indietreggiare all’angolo tra via Ruffini e via Roma.

