Genova. Sono 152 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.087 tamponi molecolari e 1.640 test rapidi antigenici secondo l’ultimo bollettino della Regione. Continuano a calare gli ospedalizzati, oggi 436 (rispetto a ieri 7 in meno) di cui 52 in terapia intensiva, e si registrano 2 deceduti.

