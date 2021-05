Liguria, più di 336mila le persone che hanno già il “green pass”: ecco come ottenerlo

Liguria. Più di 336mila persone in Liguria di fatto dovrebbero avere già un documento valido come green pass per gli spostamenti in una regione di colore diverso. È l’effetto dell’ordinanza varata giovedì scorso dalla Regione che equipara i documenti rilasciati dalle aziende sanitarie alla certificazione verde prevista a livello nazionale per muoversi senza necessità di autocertificazione anche da e verso le regioni in zona arancione o rossa, e in prospettiva all’interno dell’Unione Europea senza dover osservare periodi di quarantena. Sarà necessaria anche per fare visita agli anziani nelle Rsa.

