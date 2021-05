Bandiera Blu, doppio riconoscimento per Bordighera. Laganà: «Grandissima soddisfazione»

Bordighera. Un doppio riconoscimento per Bordighera: alla Bandiera Blu – spiagge, riconfermata per la 27sima volta, si affianca per la prima volta la Bandiera Blu per l’approdo turistico. Una notizia importante, che premia il porto della città delle palme per il costante miglioramento della qualità ambientale, dei servizi e della sicurezza e per l’attuazione di una gestione sempre più sostenibile.

... » Leggi tutto