Covid, Ciangherotti (FI): “Bene il ritorno alla piena attività del reparto di medicina, ora lavoriamo per il PPI dell’ospedale di Albenga”

Albenga. “Il ritorno alla piena attività del reparto di medicina dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è certamente una notizia che accogliamo con grande soddisfazione, ciò significa che i malati di Covid-19 stanno via via diminuendo e naturalmente ringraziamo il personale medico e infermieristico dei vari reparti di Medicina Interna, Malattie infettive, Rianimazione e Radiologia che si è adoperato in questi mesi difficili per curare le persone che avevano bisogno di assistenza, ora concentriamoci per ripristinare, nelle sue funzionalità, anche il Punto di primo intervento”.

... » Leggi tutto