I soprusi libici e i pescatori italiani

Quanto continua ad accadere in Libia ai pescatori italiani perseguitati dovrebbe suscitare un fremito di sdegno. Il dittatore libico Gheddafi in spregio ad ogni norma internazionale estese le acque territoriali libiche da 12 a 74 miglia dalla costa. Ciò accadeva circa quindici anni fa, ma il nostro governo di allora e i governi successivi non fecero sentire la propria voce in modo adeguato anche a livello internazionale per contrastare un sopruso lesivo di evidenti interessi italiani.

... » Leggi tutto