Imperia. Il questore di Imperia Pietro Milone ha sedato una liete violenta per questioni di viabilità- E’ successo nella giornata di domenica vicino alla stazione di Porto Maurizio. «E’ bastato evidentemente un vaffa per banali motivi di parcheggio per scatenare la violenza. La gente passa subito alle mani», ha spiegato Milone in margine alla conferenza stampa sul pestaggio di un migrante a Ventimiglia.

... » Leggi tutto