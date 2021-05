Lo scorso fine settimana la due giorni di tesseramento a Forza Italia. A Sanremo e Ventimiglia

Sanremo. Si sono svolte sabato 8 e domenica 9 le giornate liguri del tesseramento a Forza Italia, con i gazebo presidiati dagli eletti e dirigenti locali, per incontrare gli iscritti e simpatizzanti del movimento politico. In provincia di Imperia i gazebo sono stati posizionati in piazza Colombo e dalla statua di Mike mentre a Ventimiglia in via della Repubblica. A Sanremo a presidiare i gazebo vi erano i consiglieri comunali Simone Baggioli (commissario provinciale e capogruppo in consiglio comunale) e Patrizia Badino (responsabile Provinciale di Azzurro Donna e vicecapogruppo in consiglio comunale), Roberto Pecchinino (responsabile provinciale Seniores), Sandiano Secondo (commissario cittadino di Sanremo) e Mimmo De Leonibus.

... » Leggi tutto