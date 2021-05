Mobilità estiva, il Pd: “Serve piano straordinario, convocare Aspi e Rfi in commissione”

Genova. “Serve un Piano straordinario per la mobilità estiva in Liguria, un intervento per riorganizzare i trasporti, il tema non è più rinviabile. Per questo chiediamo la convocazione urgente di Autostrade, Rfi e rappresentanti del trasporto su gomma in IV Commissione consiliare per discutere di un piano per i prossimi mesi”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali liguri del Gruppo Partito Democratico – Articolo Uno.

