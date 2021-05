Riqualificazione terrazza a mare di Spotorno, consigliere Spiga: “Non è che i lavori finiscano in concomitanza con le elezioni?”

Spotorno. “Dopo tutti questi mesi ci viene un dubbio, che non importi all’amministrazione Fiorini, se le opere pubbliche di preminente importanza non vengano consegnate alla cittadinanza in tempi brevi, ma debbano avvenire a ridosso delle prossime elezioni amministrative per potersi dare un poco di lustro nel grigiore di una amministrazione, che ha perso 1/3 dei propri componenti, è restata in piedi con un assessore esterno al turismo, che per altro non è pervenuto e alla gentile concessione dell’unico dei non eletti, che non ha rinunciato per opportunità della carica a differenza degli altri che hanno declinato”.

