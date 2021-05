Ventimiglia, spiaggia delle Calandre e sentiero della via Julia Augusta: assegnati i lavori di ripristino

Ventimiglia. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia si prepara all’estate e a ricevere i turisti in due posti unici e di un’incantevole bellezza naturalistica, la spiaggia delle Calandre e il sentiero della via Julia Augusta. Sono il sindaco Gaetano Scullino e gli assessori Simone Bertolucci e Matteo De Villa ad annunciare che è stato aggiudicato il lavoro di ripristino della sicurezza e valorizzazione dei percorsi per la spiaggia delle Calandre e per il sentiero turistico di Via Julia Augusta.

