Taggia. Serrande abbassate per protesta, oggi alle 11, nel centro commerciale Riviera Shopville di Arma. “Chiudiamo perché vogliamo riaprire” è lo slogan di chi – dipendente o titolare che sia – all’interno dei centri commerciali lavora in un attività e, per le norme anti covid, le deve tenere chiuse durante i giorni festivi e prefestivi.

... » Leggi tutto