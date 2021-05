Coronavirus Liguria, al via prenotazione vaccini fascia 55-59. Toti: «Incidenza in calo in tutta la Regione»

Genova. Si sono aperte alle 23 di ieri le prenotazioni del vaccino anti Covid-19 per le persone nella fascia tra i 59 e i 55 anni di età sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e da oggi, spiega il governatore ligure Giovanni Toti «anche tramite numero verde, farmacie che effettuano servizio Cup e sportelli. Il 17 maggio, la sera on line e il mattino dopo anche con tutti gli altri canali, si partirà con le prenotazioni per la fascia 50-55. Siamo arrivati all’81,3% di vaccinati over 80 vaccinati, e sopra il 60% per gli over 70: tutte le categorie prioritarie stanno marciando bene».

