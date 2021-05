“Il 31 luglio Giornata nazionale della musica classica”, al via la petizione online

Liguria. Il GIMYF, Genoa International Music Youth Festival, uno dei festival giovanili di musica classica più importanti d’Italia diretto dal maestro Lorenzo Tazzieri, lancia la petizione su Change.org per dichiarare il 31 luglio la Giornata Nazionale della Musica Classica per rendere omaggio in tutto il Paese al genere che ha rivoluzionato il progresso musicale, artistico e sociale della cultura italiana. Un’iniziativa che ha lo scopo di attivare un nuovo modo di promuovere il patrimonio lirico e operistico, rompendo gli stereotipi che solitamente accompagnano questo genere e incentivando iniziative per allargare il pubblico e avvicinare le giovani generazioni.

