Imperia. Si è riunita oggi pomeriggio, l’Assemblea di Assonautica Imperia per l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e per formalizzare ai soci le dimissioni del Presidente Enrico Meini che hanno avuto, come da statuto, la conseguente decadenza del Consiglio direttivo stesso.

... » Leggi tutto