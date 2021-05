Autostrade, la proposta del Pd: “Una commissione d’inchiesta permanente sulle infrastrutture”

Genova. “Nel meccanismo dei tavoli di confronto dev’esserci qualcosa che non funziona se il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dice di avere scoperto ‘con orrore’ dai giornali che, di tutta la rete autostradale della regione che amministra, a due anni da un disastro come quello del ponte Morandi, solo il 30% dei viadotti è stato ispezionato. Per questo è necessaria e urgente la creazione di una commissione d’inchiesta permanente sullo stato delle Infrastrutture della Regione, che dia un quadro chiaro e trasparente della situazione”.

