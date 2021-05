Bogliasco chiude in bellezza: Trieste battuta 4 a 3

Bogliasco La stagione più anomala e travagliata di sempre si chiude in bellezza per il Bogliasco femminile. Nell’ultimo turno di Serie A1, le ragazze di Mario Sinatra superano alla Vassallo il Trieste per 4-3 e raggiungono la Florentia al quinto posto finale in graduatoria. Un obiettivo importante per una formazione basata su giocatrici giovanissime, in gran parte provenienti dal vivaio interno ma in grado di essere sopravanzata soltanto dalle corazzate del torneo.

