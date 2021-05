Digitalizzazione linea Enel per fibra ottica, gli interventi nell’imperiese

Imperia. Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica nell’entroterra imperiese. Giovedì 13 maggio, E-Distribuzione – la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione – ha in programma alcuni interventi sui propri impianti in quattro comuni. L’interruzione temporanea del servizio sarà necessaria per portare avanti i lavori di digitalizzazione del sistema elettrico e l’abilitazione dello stesso al transito della fibra ottica, garantendo alta connettività.

