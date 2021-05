Genoa, al Dall’Ara è festa salvezza: 0-2 rossoblù con Zappacosta e Scamacca

Bologna. Questa sera allo stadio Renato Dall’Ara è andato in scena uno dei match validi per la trentaseiesima giornata di Serie A. Riflettori puntati sulla lotta Champions per molti, ma tra Bologna e Genoa era in palio una salvezza più che meritata per entrambe le formazioni. Alla fine le due bagarre, come spesso accade, si sono intrecciate, permettendo aritmeticamente ad entrambe le formazioni di ottenere la permanenza nella massima serie.

