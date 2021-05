Imperia, protesta contro la stangata: “Spegni e stacca l’insegna. RiPortala in Comune”

Imperia. «Alla fine la mazzata è stata confermata, gli aumenti arrivano, gli operatori dovranno pagare. Il capolavoro del Comune di Imperia è riuscito in pieno, smentendo le aperture sul riconoscimento di una decisione sbagliata, in un momento inopportuno», lo dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Ino Bonello a proposito dell’aumento dei canoni per le insegne pubblicitarie deciso dal Comune di Imperia.

