Personale no vax: sette Rsa non a norma in Liguria, una è in provincia di Imperia

Genova. C’è anche una struttura in provincia di Imperia tra le sette le Rsa non conformi in tutta la Liguria sulle 22 controllate dai carabinieri del Nas nell’ambito di una operazione condotta su tutto il territorio nazionale per verificare la situazione nelle residenze per anziani dopo la ripresa delle visite dei familiari. In particolare cinque sono risultate non in regola perché avevano personale no vax e due per il mancato rispetto di requisiti strutturali. Lo rende noto l’agenzia Ansa.

... » Leggi tutto