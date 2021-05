Sanremo, opposizioni sulle barricate per fermare la vendita di Casa Serena. Biancheri: «Operazione inevitabile»

Sanremo. Confronto serrato questa sera in consiglio comunale per l’approvazione della pratica propedeutica alla vendita sul mercato di Casa Serena. Opposizioni subito all’attacco dell’amministrazione Biancheri con una questione pregiudiziale, presentata dai consiglieri Ventimiglia (Lega), Correnti e Artioli (Liguria Popolare), volta a stoppare la discussione e chiedere un rinvio, non concesso.

... » Leggi tutto