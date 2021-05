Viadotto A12, Campomenosi (Lega): “Fatto grave, Ue risponda a nostra interrogazione su dividendi Aspi”

Bruxelles. “Ancora un viadotto chiuso al traffico dei mezzi pesanti, ancora disagi, problematiche e disservizi a utenti, cittadini e imprese della Liguria, con innumerevoli ricadute negative sull’economia di un territorio già in difficoltà per la pandemia. A circa tre anni dal crollo del Ponte Morandi, quanto sta accadendo in A12 è molto grave e non può lasciarci indifferenti”. Così in una nota Marco Campomenosi, Europarlamentare ligure, Capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.

... » Leggi tutto