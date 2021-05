Autostrade, Giampedrone «Confermato alleggerimento cantieri nei prossimi fine settimana fino a 15 giugno»

Genova. «Nel corso della riunione di oggi le società concessionarie hanno confermato l’alleggerimento di tutti i cantieri per tutti i fine settimana fino al 15 giugno. Per quanto riguarda il viadotto autostradale Valle Ragone sull’autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna, interessato da 48 ore da una limitazione per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, l’obiettivo condiviso è di ripristinare la normale viabilità a partire dal pomeriggio di domenica 16 maggio». Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone al termine della riunione del tavolo operativo di monitoraggio dei cantieri autostradali che si è svolta oggi in videoconferenza con il direttore del Mims Felice Morisco, l’ispettore Placido Migliorino, insieme ai rappresentanti delle società concessionarie, di Anas e del Comune di Genova.

