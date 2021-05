Bordighera, riqualificazione del lungomare Argentina: presentato il progetto di fattibilità tecnico economica

Bordighera. «Sono particolarmente felice di poter presentare il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di riqualificazione del lungomare Argentina, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dagli architetti Andrea Folli, Silvia Dagna, Serena Galassi ed Alessandro Risi. Un progetto atteso, necessario per valorizzare il contesto paesaggistico di una delle aree cittadine più amate e apprezzate; un progetto in cui l’Amministrazione crede con convinzione e che contribuirà alla realizzazione della visione di una Bordighera più bella, elegante, funzionale, verde e sostenibile per cui stiamo lavorando da inizio mandato» – annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

