Genova. Ci sarà anche Davide Craviotto tra i 149 partecipanti al 7° Camunia Rally, in programma sabato e domenica prossimi a Breno, nel bresciano. Il pilota genovese prenderà parte alla gara, valida per la Coppa Rally di 2ª Zona, in coppia con Fabrizio Piccinini e con la Peugeot 208 di classe R2B che gli sarà messa a disposizione dalla By Bianchi.

