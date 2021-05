‘Eccellenze in digitale’, webinar per aiutare le piccole imprese a vendere meglio sul web: l’iniziativa di Cciaa Riviere di Liguria

Imperia. ‘Sponsorizzazioni e ADV (Advertising): a cosa servono e quali sono gli strumenti di ricerca per aiutare l’impresa ad espandersi in maniera localizzata’ è il titolo del webinar organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare imprese e lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web. L’appuntamento, gratuito, lunedì 17 maggio dalle 10.30 alle 12.30 a cura di Enrico Molinari.

