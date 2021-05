Occupazioni all’Università di Genova, la Lega: “L’ateneo non è zona franca”

Roma. “L’Università non è zona franca. Dallo scorso 19 aprile il Collettivo ‘Come studio Genova’ occupa la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova organizzando, tra l’altro, anche feste con pericolosi assembramenti in evidente contrasto con le misure anti Covid. Occupata anche la facoltà di Lettere dell’Università di Firenze. Inaccettabile e pericolosa questa condizione di anarchia sociale in alcuni atenei. Va arrestata prima che dilaghi. Come Lega manifestiamo il nostro impegno a fornire all’Università tutto il sostegno necessario per ripristinare la legalità”.

