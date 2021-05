Sanremo, riapre l’Hotel Royal ma è polemica sull’Alfano. Il direttore Sarlo: «Opera che ci danneggia»

Sanremo. Ha riaperto stamattina dopo 7 mesi di stop il prestigioso Hotel Royal, storico albergo cinque stelle della Città dei Fiori. I primi clienti sono stati accolti in un contesto di ottimismo, in questa fase di ripartenza post pandemia su cui tutto il settore turistico conta moltissimo. Ad accogliere gli ospiti era presente anche il direttore Marco Sarlo che, dopo aver anticipato alcuni dettagli del ricco programma estivo di eventi in fase di elaborazione, ha voluto commentare, senza mezzi termini, l’imminente riapertura al pubblico dei giardini Marsaglia e dell’auditorium intitolato a Franco Alfano.

