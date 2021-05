Sanremo, via libera alla costruzione di piscine e garage in zona agricola

Sanremo. E’ arrivato alla sua conclusione con l’approvazione nel consiglio comunale di ieri sera, il tanto atteso aggiornamento al Piano urbanistico comunale che per l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella: «Permetterà di far riparte l’economia cittadina nel rispetto del territorio». Passati i trenta giorni dalla pubblicazione sul Burl e sull’albo pretorio del Comune, l’aggiornamento al Puc entrerà in vigore, salvo siano presentate osservazioni pertinenti.

