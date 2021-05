Santo Stefano al Mare, operativo lo sportello per chi cerca ed offre lavoro

Santo Stefano al Mare. E’ operativo da alcune settimane un nuovo servizio dedicato a chi cerca e offre lavoro. «L’amministrazione comunale ha accolto con favore e supportato la Synergie Italia, agenzia del lavoro specializzata nei servizi per la gestione delle risorse umane, condividendo questa iniziativa e individuandola come importante risorsa per gli utenti del paese, creando tutte le condizioni necessarie affinché chi è in cerca di una occupazione possa essere aiutato nel trovarla» commenta il sindaco Marcello Pallini.

