Sanremo. Nel comunicato ufficiale n° 159 del 13/05/2021 il Dipartimento Interregionale della Lnd ha disposto le date dei recuperi e reso noto il nuovo calendario del girone A, in considerazione dell’elevato numero di gare ancora da disputare saltate a causa del Covid. In pratica, se la Sanremese dovesse riuscire a scendere in campo mercoledì prossimo 19 maggio, fino al 16 giugno giocherebbe ogni tre giorni.

... » Leggi tutto