Viadotto di via Linneo, M5s: “Ancora pioggia di materiale da un ponte, i cittadini corrono rischi”

Genova. “E anche oggi, da un ponte genovese, è caduto del materiale: oggi, è stata la volta di calcinacci grossi come meloni e pezzi di calcestruzzo dal viadotto di via Linneo sulla strada sottostante, via Albinoni, nel quartiere di Begato. Qualche settimana fa, sempre a Genova, pezzi di lamiera dal viadotto Bisagno su via delle Gavette, dove in passato sono caduti anche bulloni, tondini e pietre. Un paio di giorni fa, la notizia del viadotto Valle Ragone, talmente ammalorato da richiedere lo stop al traffico pesante. Senza contare le criticità di altri ponti e viadotti liguri che in questi mesi ci hanno fatto temere il peggio, tra cui quello della Darsena di la Spezia”.

... » Leggi tutto