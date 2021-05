Albenga, coordinamento Cambiamo: “Occuparsi ora, prima dell’arrivo dei turisti, delle problematiche viarie della città”

Albenga. “La situazione delle autostrade liguri, le cui criticità irrisolte a causa di una manutenzione carente si ripresentano puntuali, con disagi e danni ben conosciuti da tutti noi, siano monito per la nostra realtà territoriale: invitiamo l’amministrazione ad agire ora per far trovare pronta la città e limitare quanto più le emergenze da gestire nei periodi critici, quando commettere errori è più probabile”.

... » Leggi tutto