Savona. Eliminare o almeno diminuire l’importo della Tari per il 2020 ed il 2021, sulla falsariga di quanto già messo in atto da altri Comuni liguri (quali Genova, La Spezia, Sarzana, Lerici) e non solo. E’ questo l’appello rivolto dai rappresentanti di alcune associazioni e realtà locali al Comune di Savona.

... » Leggi tutto