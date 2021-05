Imperia, Caratto conferma la Notte Bianca: «Per la formula attendiamo i protocolli»

Imperia. Andrà regolarmente in scena sabato 21 agosto la Notte Bianca di Porto Maurizio. L’indiscrezione anticipata dall’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo nell’intervista di ieri è confermata dal presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto: «Il direttivo nella sua riunione dell’altro giorno ha confermato data e impegno. Per quanto riguarda i contenuti artistici dobbiamo attendere i protocolli che non saranno resi noti prima della fine di questo mese. In base alle indicazioni decideremo se riproporre la manifestazione sulla falsariga del format ridotto dello scorso anno oppure se si potranno fare cose diverse».

