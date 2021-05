Nuovo guasto all’acquedotto a Diano Marina, disagi anche a Cervo: chiuse le scuole

Cervo. Ennesimo guasto all’acquedotto a Diano Marina per via di una nuova rottura che segue di poche ore quella di giovedì 13 maggio. Il problema odierno, più consistente, sta generando disagi nel Golfo Dianese. In particolare a Cervo, dove la pressione dell’acqua, ridotta a causa dei lavori in corso, non permette alle pompe che dovrebbero garantire acqua nel nucleo abitativo storico e nei tratti della piana, ai piedi del borgo, di avviarsi correttamente. Per questo motivo il sindaco Lina Cha, palesatosi il problema della mancanza di approvvigionamento idrico, ha emesso stamane di concerto con la preside un’ordinanza urgente con cui è stata decretata la chiusura delle scuole.

... » Leggi tutto